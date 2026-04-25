Δ.Ε.Π. «Διεθνής Έκθεση Πάτρας»

Τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το μέλλον του βιομηχανικού νεκροταφείου της πάλαι ποτέ κραταιάς Πειραϊκής-Πατραϊκής.

Κάνουν λόγο για ενεργή επιστροφή του Υπερταμείου και για σχέδιο αξιοποίησης του χώρου της ,που είναι 200 στρέμματα έκταση και περιλαμβάνει 130 στρέμματα στεγασμένα κτίρια. Αυτό μάλιστα που αναδεικνύουν ως προσόν είναι πως το εργοστασιακό συγκρότημα της Π-Π απέχει από το Νέο Λιμάνι της Πάτρας 100 μέτρα.

Δεν μπορούσα να αποφύγω την πρόκληση…

Το 2006 εκδόθηκε , παρουσιάστηκε και κυκλοφόρησε το “ΟΝΕΙΡΟ” ένα βιβλίο μου που προέβλεπε το μέλλον της Πάτρας το 2033. Ορισμένες από τις προτάσεις εκείνου του πονήματος έχουν ήδη υλοποιηθεί, εκείνο που έμεινε στα αζήτητα ήταν η πρόταση μου για την αξιοποίηση αυτού του μοναδικού και προνομιακού περιουσιακού στοιχείου. Τότε, πριν 20 χρόνια,στο “ΟΝΕΙΡΟ”, την ώρα που οι δύο φίλοι, ο Ανδρέας και ο Οδυσσέας, περνούσαν με το Τραμ της γραμμής Βραχνέικα -Ρίον μπροστά από την Π-Π γίνεται ο παρακάτω διάλογος.

Οδυσσέας: «Δηλαδή έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα η Όθωνος Αμαλίας μεταφέρθηκε σε νέα εκδοχή στην Ακτή Δυμαίων. Τι Μέγαρα είναι αυτά! Για δες πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, όμορφοι κοινόχρηστοι χώροι. Μα τι γέφυρα είναι

αυτή που περνάει από πάνω μας; Που οδηγεί αυτός ο δρόμος;»

Ανδρέας:«Αυτός ο ανισόπεδος κόμβος συνδέει το νέο λιμάνι με το Πρότυπο Εκθεσιακό Κέντρο που υπάρχει στη θέση της αξέχαστης Πειραϊκής- Πατραϊκής.

Καλά δε θα γνωρίζεις για τις διάφορες εκθέσεις που γίνονται εδώ κατά καιρούς, αλλά δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει για τη Διεθνή Έκθεση των Πατρών που γίνεται κάθε Άνοιξη; Άσε που γίνονται μοναδικές εκθέσεις αυτοκινήτων, κυρίως την περίοδο που γίνονται οι αγώνες της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Χαλανδρίτσας.»

Σήμερα εκείνες οι σκέψεις έχουν ωριμάσει ακόμα περισσότερο και είμαι πλέον βέβαιος πως η ιδανικότερη αξιοποίηση της Π-Π είναι η μετατροπή της σε Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Μακριά πρέπει να βρεθούν σκέψεις για δημιουργία αποθηκευτικών χώρων “logistics” με κοντέϊνερς και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σκουπιδιών.

Στα 200 στρέμματα της Π-Π, πέρα από την αξιοποίηση κάποιων κτιριακών εγκαταστάσεων, μπορούν να γίνουν σπουδαίες παρεμβάσεις με νέες κατασκευές, με δημιουργίες πλατειών, χώρων αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού και διασκέδασης.

Η Π-Π από βιομηχανικός οικονομικός πνεύμονας της Πάτρας, αν το θελήσουν οι τοπικοί παράγοντες μπορεί να μετατραπεί σε πνεύμονα αναβάθμισης όλης της περιοχής και κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Πάτρας.

Ναι! η Π-Π πρέπει να γίνει μετά τη Δ.Ε.Θ. της θεσσαλονίκης του Φθινοπώρου η Δ.Ε.Π.της Πάτρας την Άνοιξη…