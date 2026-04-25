Πάτρα-Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 27 Απριλίου – 3 Μαΐου

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της νέας εβδομάδας 27 Απριλίου - 3 Μαΐου 2026 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα έχει ως εξής:

Συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III»

Σάββατο 2 Μαΐου 10:30- 12:30: Εκπαιδευτική δράση για παιδιά «Μαγιάτικα στεφάνια, χάρτινα και λουλουδένια»

Κυριακή 3 Μαΐου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι - Μεγάλη Γιορτή στην Achaia Clauss !!!!

Ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου στον παραμυθένιο χώρο της Achaia Clauss !!



Συμμετέχουν συγγραφείς (Σοφία Μαντουβάλου, Μίνως Ευσταθιάδης, Άννα Δενδρινού Έλενα Δαββέτα, Ιωάννα Αραμπατζή κ.ά.), εικονογράφοι, εικαστικοί, εμψυχωτές και εκπαιδευτικοί.

Στο χώρο προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις και εργαστήρια με θέματα μέσα από τα βιβλία!!