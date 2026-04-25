Τετ α τετ Μητσοτάκη - Μπριζίτ Μακρόν με φόντο τον πολιτισμό στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή» - ΦΩΤΟ

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η κοινή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων», στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πυκνό πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα, το οποίο περιλάμβανε διμερείς επαφές, υπογραφή σημαντικών συμφωνιών και συμμετοχή στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκη και η σύζυγος του Γάλου Προέδρου Μπριζίτ Μακρόν είχαν ένα σύντομο τετ α τετ

Η επιλογή της συγκεκριμένης έκθεσης δεν ήταν τυχαία, καθώς αναδεικνύει την κοινή ιστορική και επιστημονική πορεία Ελλήνων και Γάλλων αρχαιολόγων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας ως γέφυρας συνεργασίας. Η παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν στον χώρο ανέδειξε τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσα από νέες συμφωνίες σε κρίσιμους τομείς.

Η επίσκεψη ολοκλήρωσε μια ημέρα υψηλού πολιτικού συμβολισμού, επιβεβαιώνοντας ότι το «Ελλάς–Γαλλία–Συμμαχία» αποκτά πλέον πολυδιάστατο χαρακτήρα, με κοινό βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης.