Τετ α τετ Μητσοτάκη - Μπριζίτ Μακρόν με φόντο τον πολιτισμό στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή» - ΦΩΤΟ

Συμβολική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη μετά τις συμφωνίες Ελλάδας–Γαλλίας
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η κοινή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων», στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πυκνό πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα, το οποίο περιλάμβανε διμερείς επαφές, υπογραφή σημαντικών συμφωνιών και συμμετοχή στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκη και η σύζυγος του Γάλου Προέδρου Μπριζίτ Μακρόν είχαν ένα σύντομο τετ α τετ
Η επιλογή της συγκεκριμένης έκθεσης δεν ήταν τυχαία, καθώς αναδεικνύει την κοινή ιστορική και επιστημονική πορεία Ελλήνων και Γάλλων αρχαιολόγων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας ως γέφυρας συνεργασίας. Η παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν στον χώρο ανέδειξε τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσα από νέες συμφωνίες σε κρίσιμους τομείς.
Η επίσκεψη ολοκλήρωσε μια ημέρα υψηλού πολιτικού συμβολισμού, επιβεβαιώνοντας ότι το «Ελλάς–Γαλλία–Συμμαχία» αποκτά πλέον πολυδιάστατο χαρακτήρα, με κοινό βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης.
Πάτρα: Νεαρός απειλεί οδηγούς ταξί με αιχμηρό αντικείμενο
Χρυσοχοΐδης: Έως 120 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας ημερησίως
Ζάκυνθος: Κλείνει για δέκα μέρες η παιδιατρική του Νοσοκομείου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr