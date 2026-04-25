Μέση Ανατολή: Θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ με τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Στο Πακιστάν και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι για άλλη μία φορά στραμμένα τα βλέμματα, όμως ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές αν και με ποιον τρόπο θα γίνουν.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι “δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση να λάβει χώρα μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ” και οι “παρατηρήσεις του Τεχεράνης θα μεταφερθούν μέσω του Πακιστάν“.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εκεχειρία με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ενώ το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να ελπίζει σε έναν διάλογο μεταξύ των δύο χωρών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις και επιφυλάξεις της Τεχεράνης

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, καθώς και τις επιφυλάξεις της για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, στους Πακιστανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με μια πακιστανική πηγή που συμμετείχε στις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters.

Παράλληλα, ο Αραγτσί, σε δημοσίευση στο Telegram, επαίνεσε τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστανού Στρατηγού Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, μετά από συνάντηση το πρωί.

Σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν “τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εκεχειρία” μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν “καθώς και τη συνεργασία για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Δυτικής Ασίας“.

O Αραγτσί επαίνεσε “την κυβέρνηση του Πακιστάν, ειδικά τον Στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, για την εγκαθίδρυση της εκεχειρίας και την ολοκλήρωση του πολέμου” και μοιράστηκε τις “απόψεις και τις σκέψεις του Ιράν σχετικά με το θέμα“, συνεχίζει η δήλωση.

Από την πλευρά του, ο Μουνίρ “ανέφερε την ετοιμότητα της χώρας να συνεχίσει τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν μέχρι να επιτευχθεί αποτέλεσμα”, καταλήγει η δήλωση.

Η διοίκηση Τραμπ μπαίνει με προσοχή στις διαπραγματεύσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ προσεγγίζει με προσοχή τις συνομιλίες – δεν στέλνει τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς όπως έκαναν πριν από δύο εβδομάδες και τονίζει, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου, να “ακούσουν τις θέσεις των Ιρανών“.

Ακολουθεί την απόφαση του προέδρου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, ώστε η Τεχεράνη να καταθέσει μια πρόταση που περιγράφηκε ως ενιαία.

Από τότε, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ έχει επιδεινωθεί, με τις δύο πλευρές να θεωρούν τις ενέργειες της άλλης πλευράς ως παραβίαση.

Ωστόσο, τα Στενά δεν είναι το μόνο σημείο διαφωνίας – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγκρουση σχετικά με τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και την υποστήριξή του σε πληρεξούσιους στην περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι ο Βανς θα είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ εάν υπάρξει πρόοδος – αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο για το τι ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να προσφέρουν οι Ιρανοί.

Το Πακιστάν «διευκολύνει» τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε σε ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ισμαήλ Νταρ – ο οποίος είναι, επίσης, υπουργός Εξωτερικών – πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση “για να αναθεωρήσει τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Νταρ “επανέλαβε ότι το Πακιστάν διευκολύνει τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέρα από αυτήν“.

Το υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης κατά της παροχής ενημερώσεων για τη διαδικασία μεσολάβησης από ανεπίσημες ή ανώνυμες πηγές, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να “επικεντρωθούν μόνο σε επίσημες δηλώσεις“.

To Ισλαμαμπάντ παραμένει αισιόδοξο ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συναντηθούν

Σε κάθε περίπτωση, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείαςβρίσκονται σε επιφυλακή σε σημείο ελέγχου εν μέσω αυστηρού περιορισμού ασφαλείας, εν όψει των αναμενόμενων συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να είναι παρούσες στο Ισλαμαμπάντ – φαίνεται ότι το Πακιστάν παραμένει αισιόδοξο ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συναντηθούν.