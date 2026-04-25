Σέρρες: Συνελήφθη διαιτητής αγώνων τάε κβον ντο για «στήσιμο» αγώνων

Διαιτητής αγώνων taekwondo συνελήφθη χθες (24/4) το μεσημέρι στις Σέρρες με την κατηγορία της δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Συγκεκριμένα, με την καταβολή 1.000 ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.