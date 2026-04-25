Ωρωπός: Δημιουργήθηκε πρόχειρος δρόμος μέσα στη θάλασσα - «Περιβαλλοντικό έγκλημα» λέει ο δήμαρχος

Πρόχειρος δρόμος, μέσα στη θάλασσα, με πέτρες και χώμα, δημιουργήθηκε κοντά στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού, σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου Γιώργου Ασημάκη.

Ο κ. Ασημάκης χαρακτήρισε το περιστατικό «περιβαλλοντικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εκτείνεται περίπου 60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, όπου ρίχθηκαν πέτρες και στη συνέχεια άμμος και χώμα, ώστε να διαμορφωθεί πρόσβαση.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ίδιος ενημερώθηκε από το Λιμεναρχείο, το πρωί της προηγούμενης ημέρας και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς αρμόδιο για παραβάσεις που τελούνται στη θαλάσσια ζώνη είναι το Λιμεναρχείο.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού κατέθεσε μήνυση τόσο στο Λιμεναρχείο όσο και στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.