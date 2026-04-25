Συναγερμός πριν την αντιπυρική περίοδο: 182 φωτιές σε 9 ημέρες - Ανησυχητικά τα πρώτα σημάδια

Παρότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος (1η Μαΐου), η εικόνα των τελευταίων ημερών σε ό,τι αφορά στις φωτιές μόνο ενθαρρυντική δεν είναι.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, αυτός ο αριθμός αποτελεί καμπανάκι ενόψει ενός καλοκαιριού που προμηνύεται δύσκολο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Τσίγκας τόνισε ότι σε διάστημα 9 ημερών, από τις 17 Απριλίου μέχρι σήμερα, έχουν ήδη καταγραφεί 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

«Ξεκινήσαμε άσχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών σε ανθρώπινη αμέλεια και κυρίως σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και κλαδεμάτων από αγρότες, γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος γνωστοποίησε ότι κατά το ίδιο διάστημα υπήρξαν 9 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ επιβλήθηκαν και 26 διοικητικά πρόστιμα για περιστατικά που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Τόνισε πως η αγροτική δραστηριότητα δεν μπορεί να σταματήσει, ωστόσο απαιτείται αυξημένη υπευθυνότητα, ειδικά σε ημέρες με ισχυρούς ανέμους.

Καθαρισμοί οικοπέδων και δασικών εκτάσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην b, τόσο από ιδιώτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.

Όπως είπε, η φετινή βροχόπτωση έχει οδηγήσει σε έντονη βλάστηση, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς το καλοκαίρι, όταν τα χόρτα ξεραθούν.

«Πρέπει όλοι μας, πολίτες και πολιτεία, να κόψουμε τον δρόμο της πυρκαγιάς», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να καθαρίσουν οικόπεδα και ιδιοκτησίες, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε δάση ή οικισμούς.

«Συλλογική προσπάθεια όλων»

Απαντώντας και στο ζήτημα ακαθάριστων δημοτικών ή εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, επισήμανε πως η προστασία από τις φωτιές είναι ευθύνη όλων.

«Δεν είναι ευθύνη ενός. Είναι μια συλλογική προσπάθεια και όλοι πρέπει να αναλάβουμε αυτό που μας αναλογεί», είπε.

Ολοκληρώνοντας, έστειλε μήνυμα ιδιαίτερα προς αγρότες και κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και πως χρειάζεται αυξημένη προσοχή, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες.