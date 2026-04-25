Δημοσκόπηση GPO: Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι και το «άλλο κόμμα»

Τα ποσοστά των κομμάτων
Απώλειες για τη ΝΔ, ελαφρά άνοδο του ΠΑΣΟΚ αλλά και αύξηση των αναποφάσιστων αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά.
Στην πανελλαδική μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ κινείται στο 29,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,9%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 10,2% με το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής στο 10%. Η Πλεύση είναι στο 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%, εκτός Βουλής Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10%.
Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 23,8% σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου η Νέα Δημοκρατία, από 26,1% που συγκέντρωνε στη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο.
Το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του καταγράφεται με άνοδο από 11,4% στο 12,8% σήμερα. Πέφτει κατά τι η Ελληνική Λύση που παραμένει στην τρίτη θέση με 8,2% (έναντι 8,8%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 1,1 μονάδων και κινείται στο 6,9%.
Οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 17,2% (από 15,3%), όπως και όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα (8% από 7,3%).
Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO
Νέα ∆ηµοκρατία 23,8% (Μάρ. 26,1% Φεβ. 24,9%)
ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (4,6% 4,6%)
ΠΑΣΟΚ 12,8% (11,4%, 10,9%)
Ελληνική Λύση 8,2% (8,8% 9%)
ΚΚΕ 8% (7,8% 7,6%)
«Νίκη» 2% (1,6% 1,8%)
Πλεύση Ελευθερίας 6,9% (8% 9,2%)
Φωνή Λογικής 2,2% (2,1% 1,9%)
ΜέΡΑ25 1,5% (2,1% 2,1%)
Νέα Αριστερά 1,3% (1,8% 1,8%)
∆ηµοκράτες 0,9% (1,5% 1,7%)
Άλλο 8% (7,3% 7,1%)
Αναποφάσιστοι 17,2% (15,3% 16%)
Λευκό & Ακυρο 2,5% (1,6% 1,4%)
