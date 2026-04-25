Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ.
ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΙΣΣΟΥ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΜΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΝΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr