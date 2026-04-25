Με κρητικό μαχαίρι 20 εκατοστών σκότωσε ο 20χρονος τον 27χρονο

Χθες εντοπίστηκε το μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών της δολοφονίας του 27χρονου, σε πάρκο του Αγίου Δημητρίου, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Το κρητικό μαχαίρι εντοπίστηκε στην ταράτσα του σπιτιού του δράστη, καθ’υπόδειξη του ίδιου.

Οπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος το είχε κρύψει στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Σημειώνεται πως ένας 21χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, που επίσης έχει συλληφθεί για την υπόθεση με την κατηγορία της υπόθαλψης, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως ο 20χρονος άλλαξε ρούχα και αυτοκίνητο μετά το φονικό, σε μία προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ο δράστης εμφανίστηκε μετανιωμένος. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω», ισχυρίστηκε.

Ο 21χρονος φίλος του υποστήριξε, από την πλευρά του, ότι δεν γνώριζε πως ο δράστης οπλοφορούσε και, την κρίσιμη στιγμή, δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.