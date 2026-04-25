Απόστολος Γκλέτσος: Είμαι 60 ετών, κανείς δεν χαίρεται όταν γερνάει

Εξήντα ετών δήλωσε πως είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, σημειώνοντας πως κανείς δεν χαίρεται όταν γερνάει.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Απριλίου, επισήμανε ωστόσο πως υπάρχουν πράγματα που τον κάνουν να αισθάνεται καλύτερα που μεγαλώνει, όπως το γεγονός πως αποκτά καλύτερη σχέση με τον εαυτό του.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι 60. Κανείς δεν χαίρεται να γερνάει. Όμως υπάρχουν κάποια αντίδοτα τα οποία απαλύνουν αυτή τη στενοχώρια. Βλέπεις κυρίως τη σχέση σου με τον εαυτό σου να γίνεται καλύτερη και όταν η σχέση σου με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη, αυτομάτως γίνεται και η σχέση σου με τον περίγυρό σου».