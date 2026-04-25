Πλατανιώτη: "Είχα πιει και είχα πάει στην προπόνηση, σκεφτόμουν πως θα πεθάνω"

Για όσα στερήθηκε ως παιδί και ως έφηβη λόγω του πρωταθλητισμού αλλά και τις λίγες περιπτώσεις κραιπάλης, μίλησε η Ευαγγελία Πλατανιώτη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η πρωταθλήτρια της κολύμβησης παραδέχτηκε ότι στερήθηκε πολλά αλλά ήταν επιλογή της ενώ στη συνέχεια εξομολογήθηκε και την περίπτωση που πήγε στην προπόνηση άυπνη και μετά από ξενύχτι και ποτό και πίστευε πως θα πεθάνει!

“Έχει συμβεί σαν παιδί και γω να βγω λίγο παραπάνω αλλά, γενικά, δεν έπινα και ήμουν πολύ ξενέρωτη. Θυμάμαι ότι είχα βγει, είχα γυρίσει πρωί, στις 07:00 και είχα προπόνηση στις 08:00. Είχα πιει δηλαδή κιόλας, είχα πάει στην προπόνηση και λέω… τώρα, θα πεθάνω στην προπόνηση, θα πεθάνω σίγουρα” είπε αρχικά.

«Λέω στην προπονήτρια μου, λοιπόν, “χθες ξενύχτησα, γιόρταζε η αδελφή μου και βγήκαμε, μην με κουράσετε”. Ε, μία που της το είπα και μία που με πέθανε στην προπόνηση! Για κάποιο λόγο, όμως, ήμουν και πάρα πολύ καλή» συνέχισε.

“Δηλαδή είχα πολύ υπερένταση, ισχύει αυτό που ‘χουν πει και άλλοι αθλητές. Τώρα, βέβαια, δεν θα το έκανα με τίποτα αυτό αλλά τότε… ναι” είπε η Ευαγγελία Πλατανιώτη.