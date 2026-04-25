Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων σήμερα για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9

Σε εξέλιξη κι ένα βήμα πριν κλείσει η πλατφόρμα είναι το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού με τους υπόχρεους που το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8, 9, να έχουν σειρά σήμερα Σάββατο (25.4.2026) για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026 – 2027. Έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και φέτος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά -με διάρκεια 13 μηνών- στις 18 Μαΐου 2026.

Μέσω του προγράμματος θα διατεθούν vouchers που θα παρέχουν την δυνατότητα σε δικαιούχους να πάνε οικονομικές διακοπές. Τα 300.000 vouchers είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και το καθένα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο 25.4.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή 26.4.2026

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 έως 9.5.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.