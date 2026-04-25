Ο Αντώνης Ποταμίτης σε Ημερίδα για το Σύγχρονο Μάρκετινγκ

Ο επικεφαλής της παράταξης "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα" κ. Αντώνης Ποταμίτης, Chairman του West Group, συμμετείχε ως επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής στην ημερίδα με τίτλο “A New Era: Marketing as a Data-based, Tech-driven Profession”, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αναλυτική Μάρκετινγκ και είχε στόχο την ανάδειξη των νέων δεδομένων που διαμορφώνουν το σύγχρονο marketing, με έμφαση στα data, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρουσία του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρείν, ο κ. Ποταμίτης κατέθεσε την δική του οπτική για τον ρόλο της ηγεσίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.



Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ομιλία του στην νέα εποχή του μάρκετινγκ που επιβάλλει στους μεγάλους Οργανισμούς και τις εταιρείες απαιτητικές και στοχοπροσηλωμένες στρατηγικές.

Όπως είπε μεταξύ άλλων: "Το σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον στην Αγορά και την Οικονομία δημιουργεί δεδομένα που αλλάζουν διαρκώς, κάθε στιγμή, με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό το περιβάλλον καθιστά πλέον απαραίτητα συστατικά και στοιχεία ανάπτυξης οποιουδήποτε σοβαρού επιχειρηματικού πλάνου την στρατηγική σκέψη, την τεχνολογική κατανόηση και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτές".



Η συμμετοχή του West Group σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον χώρο του marketing και της εμπορικής ανάπτυξης".