Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

Κριός

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Ταύρος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Δίδυμοι

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Καρκίνος

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Λέων

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Παρθένος

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.