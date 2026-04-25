Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.
(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)
(Διέλευση Ουρανού στους Διδύμους)
Κριός
Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.
Ταύρος
Η ενέργεια της μέρας μπορεί να σας ωθήσει να επανεκτιμήσετε τις δράσεις σας και να δέσετε νέα προσωπικά όρια, γιατί θυσιάσατε πολλά τον τελευταίο καιρό, κάνατε πολλές υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες ή απαιτήσεις των άλλων, αλλά αυτό ήταν τελικά σε βάρος της δικής σας προσωπικής ισορροπίας ή των δικών σας συμφερόντων και αναγκών. Είναι καιρός να τεθούν τα ζητήματα σε νέες βάσεις και να υπάρξουν καινούργιες ισορροπίες.
Δίδυμοι
Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.
Καρκίνος
Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!
Λέων
Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…
Παρθένος
Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.
Ζυγός
Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.
Σκορπιός
Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.
Τοξότης
Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.
Αιγόκερως
Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.
Υδροχόος
Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.
Ιχθείς
Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην αισθηματική σας ζωή. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας μπορεί να γνωρίσετε ένα ενδιαφέρον άτομο, ενώ οι δεσμευμένοι συνιστάται να είστε πιο ανεκτικοί με τον σύντροφό σας. Κάποιοι μεταξύ σας θα αποζητήσουν την ελευθερία τους, άλλοι θα προβούν σε αλλαγές στην σχέση τους, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους, και άλλοι θα την εμβαθύνουν, σκεπτόμενοι μια επισημοποίηση.
