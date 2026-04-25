Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

(Διέλευση Ουρανού στους Διδύμους)

Κριός

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Ταύρος

Η ενέργεια της μέρας μπορεί να σας ωθήσει να επανεκτιμήσετε τις δράσεις σας και να δέσετε νέα προσωπικά όρια, γιατί θυσιάσατε πολλά τον τελευταίο καιρό, κάνατε πολλές υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες ή απαιτήσεις των άλλων, αλλά αυτό ήταν τελικά σε βάρος της δικής σας προσωπικής ισορροπίας ή των δικών σας συμφερόντων και αναγκών. Είναι καιρός να τεθούν τα ζητήματα σε νέες βάσεις και να υπάρξουν καινούργιες ισορροπίες.

Δίδυμοι

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Καρκίνος

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Λέων

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Παρθένος

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας. Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.