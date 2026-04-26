Σε ποιο σημείο του σώματος έγινε η πρώτη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής

Επεμβάσεις ομορφιάς γίνονται πια, παντού στον κόσμο. Όπως και επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.

Όχι, δεν είναι το ίδιο.

Η αισθητική χειρουργική έχει ως τη βελτίωση της εμφάνισης. Η πλαστική χειρουργική αφορά την αποκατάσταση της λειτουργία ςκαι της εμφάνισης. Εν αντιθέσει, με αυτές τις ομορφιάς, οι πλαστικές συχνά (πχ αν υπάρχει γενετική ανωμαλία ή τραύμα ή έγκαυμα ή καρκίνος ή ατύχημα κλπ) δεν είναι προαιρετικές.

Η πρώτη λοιπόν, επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που έγινε ποτέ, ήταν ρινοπλαστική.

Ο “πατέρας” της χειρουργικής και της πλαστικής χειρουργικής ήταν Ινδός

Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής άρχισαν νωρίτερα από ό,τι πιθανόν, μπορείς να φανταστείς. Χαρακτηριστικά, πατέρας της χειρουργικής και της πλαστικής χειρουργικής θεωρείται ο Sushruta Samhita (Σουσρούτα Σαμχίτα), αρχαίος Ινδός γιατρός, ο οποίος έζησε περίπου τον 6ο αιώνα πΧ, στην πόλη που ξέρουμε σήμερα ως Βαρανάσι.

Παρεμπιπτόντως, το Σουσρούτα σημαίνει “διάσημος“.

Σε ένα από τα τρία θεμελιώδη κείμενα της Αγιουρβέδα, του παραδοσιακού ινδικού συστήματος υγείας (Ayu σημαίνει μακροζωία, ζωή και veda γνώση, επιστήμη), περιγράφονται με λεπτομέρειες πάνω από 300 χειρουργικές επεμβάσεις (επέμβαση καταρράκτη, κήλης, λίθων στην κύστη, στο έντερο κλπ), 120 διαφορετικά χειρουργικά εργαλεία, για αναισθησία με φυτικά και αλκοολούχα σκευάσματα, για το πώς γίνεται η αποστείρωση και η μετεγχειρητική φροντίδα και πολλά άλλα.

Αναφέρονται λεπτομερώς και τεχνικές ρινοπλαστικής. Μεταξύ τους είναι το Indian flap που γίνεται μέχρι σήμερα.