Σε ποιο σημείο του σώματος έγινε η πρώτη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής

Δεν θα πιστέψεις πότε άρχισαν οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, που δεν είναι το ίδιο με εκείνες της αισθητικής χειρουργικής
Επεμβάσεις ομορφιάς γίνονται πια, παντού στον κόσμο. Όπως και επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.
Όχι, δεν είναι το ίδιο.
Η αισθητική χειρουργική έχει ως τη βελτίωση της εμφάνισης. Η πλαστική χειρουργική αφορά την αποκατάσταση της λειτουργία ςκαι της εμφάνισης. Εν αντιθέσει, με αυτές τις ομορφιάς, οι πλαστικές συχνά (πχ αν υπάρχει γενετική ανωμαλία ή τραύμα ή έγκαυμα ή καρκίνος ή ατύχημα κλπ) δεν είναι προαιρετικές.
Η πρώτη λοιπόν, επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που έγινε ποτέ, ήταν ρινοπλαστική.
Ο “πατέρας” της χειρουργικής και της πλαστικής χειρουργικής ήταν Ινδός
Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής άρχισαν νωρίτερα από ό,τι πιθανόν, μπορείς να φανταστείς. Χαρακτηριστικά, πατέρας της χειρουργικής και της πλαστικής χειρουργικής θεωρείται ο Sushruta Samhita (Σουσρούτα Σαμχίτα), αρχαίος Ινδός γιατρός, ο οποίος έζησε περίπου τον 6ο αιώνα πΧ, στην πόλη που ξέρουμε σήμερα ως Βαρανάσι.
Παρεμπιπτόντως, το Σουσρούτα σημαίνει “διάσημος“.
Σε ένα από τα τρία θεμελιώδη κείμενα της Αγιουρβέδα, του παραδοσιακού ινδικού συστήματος υγείας (Ayu σημαίνει μακροζωία, ζωή και veda γνώση, επιστήμη), περιγράφονται με λεπτομέρειες πάνω από 300 χειρουργικές επεμβάσεις (επέμβαση καταρράκτη, κήλης, λίθων στην κύστη, στο έντερο κλπ), 120 διαφορετικά χειρουργικά εργαλεία, για αναισθησία με φυτικά και αλκοολούχα σκευάσματα, για το πώς γίνεται η αποστείρωση και η μετεγχειρητική φροντίδα και πολλά άλλα.
Αναφέρονται λεπτομερώς και τεχνικές ρινοπλαστικής. Μεταξύ τους είναι το Indian flap που γίνεται μέχρι σήμερα.
Όπως εξηγεί ο βρετανός σύμβουλος πλαστικής χειρουργικής, Δρ Dan Marsh στο LADbibble Stories «έπαιρναν ένα κομμάτι δέρματος από τον πήχη και το τοποθετούσαν γύρω από το στέλεχος της μύτης, στερεώνοντας το από το μέτωπο ή το μάγουλο».
Το έραβαν με λεπτές βελόνες και κλωστές, πιθανότατα από μαλλί ή λινό ή φυτικές ίνες και διατηρούσαν το σχήμα, βάζοντας μέσα στα ρουθούνια δυο λεπτούς σωλήνες από καλάμια. Έτσι, δεν κολλούσε και δεν κατέρρεε το νέο δέρμα και ο ασθενής ανέπνεε κανονικά.
Γιατί χρειάζονταν τη ρινοπλαστική τον 6ο αιώνα πΧ
Όπως αναφέρουν ιστορικά βιβλία, η ρινοπλαστική έγινε το πρώτο είδος επέμβασης πλαστικής χειρουργικής, από ανάγκη: εκείνη την εποχή μεταξύ των τιμωριών για τους εγκληματίες, μοιχους και λοιπούς παραβατικούς ήταν το κόψιμο της μύτης.
Η ρινοπλαστική προέκυψε, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να απαλλαγούν από το στίγμα και να επιστρέφουν στην κοινωνία.
Πριν αρχίσει η επέμβαση, έπαιρναν τα μέτρα του ελλείματος, με τη βοήθεια ενός φύλλου από δέντρο.
Μετά το τέλος του χειρουργείου, ο καθαρισμός γινόταν με σουσαμέλαιο, ενώ τοποθετούνταν και αντισηπτικές αλοιφές από βότανα. Όταν “έπιανε” το δέρμα, κοβόταν η υπόλοιπη σύνδεση.
Για την ιστορία, δεν είναι ξεκάθαρο πότε έγινε η πρώτη, καθαρά, επέμβαση ομορφιάς (αισθητικής χειρουργικής). Δηλαδή, τι ζήτησε ο πρώτος/η πρώτη που απλά ήθελε να βελτιώσει την εμφάνιση του/της.
Πότε έγινε η πρώτη επέμβαση ομορφιάς
Υπάρχει αναφορά από το 1200 πΧ, που εξηγεί πως γίνονται επεμβάσεις ομορφιάς σε πτώματα, ώστε να φαίνονται καλύτερα στην “μετά θάνατον ζωή”. Η πρώτη σύγχρονη σχετική επέμβαση φαίνεται να ήταν επίσης, ρινοπλαστική. Την έκανε το 1890, ο Αμερικανός χειρουργός John Orlando Roe, σε άνθρωπο που απλά ήθελε να αλλάξει το σχήμα -δεν υπήρχε τραύμα ή τιμωρία.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
