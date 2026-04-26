Ποιο είναι το πιο οδυνηρό τσίμπημα στη φύση; Οι επιστήμονες απαντούν

Από έντομα της ζούγκλας μέχρι σχεδόν αόρατες μέδουσες, ο ζωικός κόσμος διαθέτει μηχανισμούς άμυνας που μπορούν να προκαλέσουν ακραίο πόνο στον άνθρωπο.

Επιστήμονες και ερευνητές έχουν επιχειρήσει να καταγράψουν ποια είναι τα πιο επώδυνα τσιμπήματα, βασιζόμενοι όχι στην επικινδυνότητα, αλλά στην ένταση της εμπειρίας.

Τα ζώα που διαθέτουν κεντρί χρησιμοποιούν ένα «κοκτέιλ» χημικών ουσιών – όπως νευροτοξίνες και φλεγμονώδεις παράγοντες – είτε για να αμυνθούν είτε για να ακινητοποιήσουν τη λεία τους. Σε αντίθεση με φίδια και αράχνες που δαγκώνουν, τα έντομα και άλλα είδη επιτίθενται με το κεντρί τους.

Η κλίμακα πόνου του Schmidt

Ο Αμερικανός εντομολόγος Justin Schmidt αφιέρωσε μεγάλο μέρος της καριέρας του στο να καταγράψει την ένταση των τσιμπημάτων, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε δεκάδες είδη εντόμων. Δημιούργησε μια τετραβάθμια κλίμακα πόνου, περιγράφοντας με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο την εμπειρία κάθε τσιμπήματος.

Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται πιο ήπια τσιμπήματα, ενώ στο επίπεδο 2 εμφανίζονται ήδη έντονα επώδυνες εμπειρίες, μεταδίδει το BBC. Από το επίπεδο 3 και πάνω, η αίσθηση μετατρέπεται σε πραγματικό βασανιστήριο, με περιγραφές που παραπέμπουν σε καυτό λάδι ή εκρηκτικό πόνο.

Στην κορυφή της κλίμακας, στο επίπεδο 4, βρίσκονται ελάχιστα είδη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το μυρμήγκι-σφαίρα, γνωστό για τον πόνο που μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η σφήκα tarantula hawk, καθώς και η λεγόμενη «πολεμίστρια σφήκα» (Synoeca), της οποίας το τσίμπημα περιγράφεται ως συνεχής και ακραία οδύνη.