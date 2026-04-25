Επιχείρηση διάσωσης στα 70 μέτρα: Εντυπωσιακή εκπαίδευση στην Κοιλάδα των Τεμπών

Με επιτυχία και υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 23 Απριλίου η σύνθετη εκπαιδευτική άσκηση διάσωσης εναερίτη στην κοιλάδα των Τεμπών, που διοργάνωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ.

Η εκπαιδευτική άσκηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου διήμερου αποκλεισμού της περιοχής για τις εξαμηνιαίες εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των συστημάτων βραχοπροστασίας, δίνοντας την ευκαιρία για μια ρεαλιστική προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Το σενάριο προέβλεπε ένα απαιτητικό περιστατικό: τον τραυματισμό εναερίτη σε απότομο βραχώδες πρανές, σε υψόμετρο περίπου 70 μέτρων από το επίπεδο της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η Επιχείρηση Διάσωσης: Η κινητοποίηση ήταν άμεση και περιλάμβανε τα εξής στάδια:

* Παροχή πρώτων βοηθειών: Ο εναερίτης συνεργάτης του τραυματία προσέγγισε το σημείο με ασφάλεια και παρείχε τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τον φορητό εξοπλισμό των εναεριτών.

* Συντονισμός: Ενημερώθηκε άμεσα ο επιτόπου υπεύθυνος Τεχνικός, το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) και η 8η ΕΜΑΚ.

* Επέμβαση ΕΜΑΚ: Η ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, υπό την καθοδήγηση του τεχνικού προσωπικού και κάνοντας χρήση των χαρτών πρόσβασης, προσέγγισε το σημείο μέσω σηματοδοτημένου μονοπατιού για την ασφαλή μεταφορά του τραυματία.

* Υποστήριξη Πεδίου: Οι υπόλοιπες ομάδες εναεριτών συνέδραμαν στην προεργασία της διάσωσης και στην καθοδήγηση των διασωστικών δυνάμεων στο δύσβατο σημείο.

Στην άσκηση συμμετείχαν στελέχη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, εξειδικευμένες ομάδες εναεριτών, η 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), καθώς και εξειδικευμένοι γεωλόγοι-εναερίτες της Ελβετικής GEOTEST AG.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Με τέτοιες εκπαιδεύσεις ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και διασφαλίζεται ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η προστασία των εργαζομένων και των χρηστών του αυτοκινητόδρομου παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.