Έρχεται ο νέος άξονας Λαμία–Πάτρα: Ο νέος αυτοκινητόδρομος που φέρνει πιο κοντά τη Στερεά Ελλάδα

Ένα από τα πιο απαιτητικά και κομβικά έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, όπως δείχνουν τα νέα πλάνα που έρχονται από το σημείο.

Η ενίσχυση των οδικών υποδομών αποτελεί μια σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών και τη μείωση των χρόνων στις μετακινήσεις.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού δικτύου, που θα εξυπηρετεί τόσο τις αστικές όσο και τις υπεραστικές μετακινήσεις και θα απλοποιήσει σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση για πολλούς οδηγούς στην χώρα.

Το συνολικό πλάνο ανάπτυξης που έχουμε δε τον τελευταίο καιρό είναι πολυεπίπεδο, καθώς περιλαμβάνει τόσο παρεμβάσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όσο και σημαντικά έργα σε κομβικούς οδικούς άξονες της περιφέρειας.

Ένα από τα έργα που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία είναι και ο αυτοκινητόδρομος Μπράλος–Άμφισσα, με τον νέο αυτό άξονα να αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, ενισχύοντας τη διασύνδεση σημαντικών περιοχών.

Πρόκειται μάλιστα για έναν δρόμο που αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα της διαγώνιας σύνδεσης Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, που αναμένεται να μεταμορφώσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Στερεάς Ελλάδας και να αποτελεί βασικό κρίκο για τη βελτίωση της οδηγικής κατάστασης στην περιοχή.

Η αναβάθμιση αφορά δύο βασικά υποτμήματα, το Μπράλος – αρχή παράκαμψης Γραβιάς και το Μεταλλεία Βωξίτη – Άμφισσα, με συνολικό μήκος που φτάνει περίπου τα 24 χιλιόμετρα, ενώ η παράκαμψη της Γραβιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου είναι η δραστική μείωση του χρόνου διαδρομής, καθώς η απόσταση Λαμία–Πάτρα αναμένεται να καλύπτεται σε περίπου μιάμιση ώρα.

Το έργο περιλαμβάνει απαιτητικές κατασκευές, όπως σήραγγες και γέφυρες ενώ οι εργασίες εξελίσσονται σε πολλά μέτωπα, με έντονη δραστηριότητα σε χωματουργικά έργα, τεχνικές παρεμβάσεις και διαμορφώσεις της χάραξης.

Σημειώνεται πως το έργο περιλαμβάνει δύο σήραγγες συνολικού μήκους άνω των 4.600 μέτρων, επτά γέφυρες και έξι ισόπεδους κόμβους, στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην ασφάλεια όσο και στη ροή της κυκλοφορίας.

Με την ολοκλήρωσή του, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα μειώσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Δυτική Ελλάδα, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα στην καρδιά της χώρας και εξυπηρετώντας τόσο τις εμπορευματικές μεταφορές όσο και τις καθημερινές μετακινήσεις.

Παράλληλα, δημιουργεί έναν κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα σε βασικούς ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, όπως η Ιόνια Οδός, η Ολυμπία Οδός, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε65, διευκολύνοντας τη σύνδεση στρατηγικών σημείων όπως το λιμάνι της Πάτρας και η βιομηχανική ζώνη του Βόλος.

Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται πλέον χρονικά το Φεβρουάριο του 2028, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και τις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος παραμένει σταθερή, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα που θα αναβαθμίσει συνολικά τις μετακινήσεις και την προσβασιμότητα σε κρίσιμες περιοχές της χώρας.

πηγή carandmotor.gr