Η Κρήτη στις φλόγες: Ο ΟΦΗ κυπελλούχος Ελλάδας 3-2 τον ΠΑΟΚ

Ο ΟΦΗ έστειλε ένα ολόκληρο νησί στα… ουράνια, οι Κρητικοί επικράτησαν 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, το δεύτερο στην ιστορία τους. Αδιανόητος τελικός, με απίστευτο σασπένς και “χρυσό” σκόρερ τον Ισέκα με πέναλτι στο 105+4′.



Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία σ’ έναν αδιανόητο τελικό. Οι Κρητικοί επικράτησαν του ΠΑΟΚ 3-2 στην παράταση (2-2 κ.δ.) και κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, το δεύτερό τους μετά το 1987, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ισέκα στο 105+4′ να στέλνει ένα ολόκληρο νησί στον έβδομο ουρανό.

Το σκορ άνοιξε ο ΠΑΟΚ, με τον Μιχαηλίδη να στέλνει την μπάλα με το κεφάλι στα δίχτυα στο 15ο λεπτό, σε μία φάση που προέκυψε από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά.

Ο ΟΦΗ έδειξε το σθένος, κατάφερε και πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 28′ με διπλή προσπάθεια του Φούντα ισοφάρισε. Μάλιστα, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή είχε και δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα.



Οι Ομιλίτες πέρασαν μπροστά στο σκορ 50ο λεπτό, με τον Τιάγκο Νους να κάνει το κοντρόλ με το στήθος και να νικάει τον Τσιφτσή για το 2-1.

Λίγο πριν από το φινάλε, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει, με τον Γερεμέγεφ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 στο 90+7′, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Εκεί, όμως, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Χατσίδη, μετά από προσπάθεια του Σενγκέλια στην περιοχή. Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση και έδωσε το τρόπαιο στους Κρητικούς στο 105+4′.

ΟΠΑΟΚ ήταν εκείνος που μπήκε πολύ δυνατά στον τελικό και από τα πρώτα κιόλας λεπτά, έκλεισε τον ΟΦΗ στην περιοχή του. Στο 4′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά προς το ύψος του πέναλτι, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας. Στο 10′ ο Δικέφαλος είχε νέα στιγμή, με το τελείωμα του Σέρβου μεσοεπιθετικού να μην είναι το καλύτερο.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι την έστειλε στα δίχτυα. ΟΦΗ συνέχισε να είναι παθητικός, με τον Δικέφαλο να συνεχίζει να απειλεί. Στο 22′ είχε νέα καλή στιγμή, όμως ο Κωστούλας έβαλε το στοπ στον Τάισον.

Ο ΟΦΗ βρήκε τρόπο να πάρει μέτρα στο γήπεδο και έφτασε στην ισοφάριση στο 28ο λεπτό. Ο Σενγκέλια από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, με τον Φούντα να σουτάρει. Η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Κεντζιόρα και επέστρεψε στον μεσοεπιθετικό των Κρητικών, ο οποίος ισοφάρισε. Στο 33′ ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Ζίβκοβιτς, όμως το μομέντουμ ανήκε στους Κρητικούς.

Στο 40′ ο ΟΦΗ πλησίασε δεύτερο γκολ. Οι Κρητικοί αναπτύχθηκαν υπέροχα, με τον Σενγκέλια να γυρίζει στον Φούντα, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, ο Δικέφαλος ξαναπήρε μέτρα. Στο 42′ ο Κωνσταντέλιας ζάλισε τον Σενγκέλια με ωραίες προσποιήσεις, βρήκε τον κενό χώρο και εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά.

Ο ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος ξανά στο 44′. Ο Μεϊτέ τσίμπησε την μπάλα προ του Καραχάλιου και έδωσε πάσα στον Κωνσταντέλια. Εκείνος είδε την μπάλα να σκάει μπροστά του και να του στρώνεται, δοκίμασε ένα φαλτσαριστό σουτ, αλλά για λίγο δεν κατάφερε να βρει στόχο. Έτσι, το 1-1 έμεινε έως το φινάλε του πρώτου μέρους.

Η πρώτη τελική του β’ μέρους ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει βασανιστικά έξω. Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που ανέβηκε στη συνέχεια. Στο 48’ο Σενγκέλια με ωραία πάσα βρήκε τον Φούντα στην περιοχή, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα έφτασε στον Νους αλλά ο Αργεντινός δεν μπόρεσε να εκτελέσει γεμάτα, με τον Τσιφτσή να μαζεύει την μπάλα.

Ό,τι δεν έκανε ο Αργεντινός προηγουμένως, το πραγματοποίησε στο 50′. Μετά από γέμισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσίδο με κεφαλιά πάσα βρήκε στον Νους, αυτός έκανε το κοντρόλ με το στήθος και με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή, στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας.

Ο ρυθμός πάγωσε μετά από αλλεπάλληλες διακοπές, κάτι που βόλεψε τον ΟΦΗ που ήθελε να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Στο 88′ μετά από εκτέλεση φάουλ ο Κεντζιόρα πήρε την μπάλα με το κεφάλι και από αρκετές συγκρούσεις ο Κωστούλας απομάκρυνε την μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα. Έγινε έλεγχος στο VAR, ωστόσο η απόφαση ήταν πως η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή.

Στα… χασομέρια του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 90+7′ ο Μαντί Καμαρά ελίχθηκε ωραία στην περιοχή του ΟΦΗ, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και έκανε το παράλληλο γύρισμα στη μικρή περιοχή με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει προ κενής εστίας.

Ο Δικέφαλος πίεσε ακόμη περισσότερο στα εναπομείναντα λεπτά, με τους Κρητικούς από την πλευρά τους, να προσπαθούν να παίξουν στην αντεπίθεση. Ωστόσο, το 2-2 δεν άλλαξε και μετά από πάνω 100 λεπτά κανονικής διάρκειας, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο πρώτο μέρος της παράτασης, ο ΠΑΟΚ είχε τελική με κεφαλιά του Κετζιόρα, ενώ είχε την καλύτερή του ευκαιρία στο 103′, με τον Χατσίδη να εκτελεί με εξουδετερωμένο τον Λίλο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μία στιγμή τα άλλαξε όλα ξανά. Στο 105+1 ο Σενγκέλια προσπάθησε να περάσει τον Χατσίδη, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του στην περιοχή. O VAR κάλεσε τον Ευαγγέλου, ο οποίος είδε τη φάση και έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση και στο 105+4′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας τον ΟΦΗ οδηγό.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (61′ Ζαφείρης), Οζντόεφ (78′ Καμαρά – 98′ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς (78′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (61′ Γερεμέγεφ), Μύθου (71′ Χατσίδης)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος (88′ Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (89′ Κανελλόπουλος), Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (77′ Αποστολάκης), Φούντας (77′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο (91′ Ισέκα)