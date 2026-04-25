Αίγιο 10.000μ.: Ασημένιος ο Γιάννης Γιαννακόπουλος του Πέλοπα Πάτρας

Το Αίγιο φιλοξλενησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000μ. – Τριπλή γιορτή του στίβου το Σάββατο 25 Απριλίου

Την ευθύνη είχε ο σύλλογος «Αθηνόδωρος Ο Αιγιεύς» σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παράλληλα, έγιναμ οι καθιερωμένοι αγώνες στίβου «Χρήστος Λαϊνάς» για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Αιγιάλειας — μια διοργάνωση-θεσμός που προάγει την αθλητική παιδεία και τη συμμετοχή της νεολαίας στον στίβο, αλλά και το “Aigio 10.000m – Elite & Open Festival” κάνει την πρώτη του εμφάνιση!

Ξεχώρισε το μετάλλιο που κατέκτησε ο πατρινός πρωταθλητής Γιάννης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά: Ο Κώστας Σταμούλης είναι ο μεγάλος νικητής στο Αίγιο. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στα 10.000 μέτρα τερματίζοντας σε 30:06.

Δεύτερος ο Νίκος Σταμούλης με 30:17.

Τρίτος ο Χαράλαμπος Πιτσώλης 30:19

Η Μελίσσα Αναστασάκη με επίδοση 34:52:50, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στο Αίγιο, στα 10.000 μέτρα.

Τη 2η θέση κατέκτησε η Ντενίσα Μπάλλα με 35:07.

Στην 3η θέση η Αθανασία Κοκκορού με 35:36.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Αχαΐας:

ΑΝΔΡΕΣ

8ος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 31.37.15.

9ος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΝΕΟΣ 31.30.23.

Εγκατ. ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟΣ

ΝΕΟΙ

2ος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 31.30.23.

Εγκατ. ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14η ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΓΙΑ 1992 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 38:50.27

20ή ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΝΕΑ 42.20.98

ΝΕΕΣ

4η ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΑ 39.36.24

8η ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΑ 42.48.69