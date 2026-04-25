Ο Προμηθέας νίκησε άνετα τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης 97-85

Ο Προμηθέας Πάτρας, που είχε 11 ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια του στην Stoiximan GBL, έκλεισε με νίκη την regular season, επικρατώντας του Ηρακλή με 97-85 στο Δημήτρης Τόφαλος, για να του στερήσει την παρουσία του στα playoffs του πρωταθλήματος.

Ντέι Ντέι Γκραντ, Ρομπ Γκρέι και Λέιτον Χάμοντς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο για τους νικητές, που βρέθηκαν να χάνουν με 10 πόντους (23-33) νωρίς στο ματς, αλλά έκαναν την αντεπίθεσή τους στο β’ μέρος και πήραν τελικά το θετικό αποτέλεσμα.

Κρις Σμιθ, Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ και Δημήτρης Μωραΐτης πάλεψαν για τους ηττημένους, που έκλεισαν τον β’ γύρο με ρεκόρ 2-10, ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν είχαν απολογισμό 6-6.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Ζιώγας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/34 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 29/35 βολές, 30 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 3 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 19/39 δίποντα, 12/41 τρίποντα, 11/15 βολές, 48 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 21 επιθετικά), 15 ασίστ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ