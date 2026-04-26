Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί όντως ένα μήνυμα σε μπουκάλι που πετάχτηκε στη θάλασσα;

Πρόσφατα, ένα μήνυμα 100 ετών μέσα σε ένα μπουκάλι βρέθηκε στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας.

Σε αυτό, ένας στρατιώτης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δήλωνε “τρισευτυχισμένος”.

Πόσες πιθανότητες έχει άραγε ένα μήνυμα σε μπουκάλι που ρίχνεται σε ωκεανό να βρεθεί;

Όπως γράφει το the conversation, αν επιπλεύσει σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία, υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να πέσει κάποιος πάνω του τυχαία. Και αν προσγειωθεί κάπου πιο ευνοϊκά, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν ενδεχομένως να το βρουν, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Το ίδιο το μήνυμα θα φθαρεί με την πάροδο του χρόνου καθώς το φως το αλλοιώνει. Εάν το μπουκάλι γεμίσει με νερό, θα βυθιστεί και σχεδόν σίγουρα δεν θα βρεθεί ποτέ.

Αρχικά, ας δούμε την πιθανότητα να βρεθεί ένα μπουκάλι με μήνυμα, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Εμπειρογνώμονες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ναυτιλίας και Υδρογραφίας της Γερμανίας κάνουν λόγο για μία στις δέκα πιθανότητες να βρεθεί ένα μήνυμα σε μπουκάλι. Αυτό ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με διάφορα ιστορικά πειράματα «παρασυρόμενων μπουκαλιών» (drift bottles), όπου οι ωκεανογράφοι απελευθέρωσαν μεγάλους αριθμούς μπουκαλιών για να κατανοήσουν τα ωκεάνια ρεύματα.

Για παράδειγμα, μελέτες από τις δεκαετίες του 1960 και του ’70 στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό οδήγησαν σε ποσοστά ανάκτησης 14% από τον Κόλπο του Μεξικού, 8% από την Καραϊβική Θάλασσα και 7% από τη βόρεια ακτή της Βραζιλίας. Μια πιο πρόσφατη και πιο βόρεια μελέτη (μεταξύ Καναδά και Γροιλανδίας) από τη δεκαετία του 2000 οδήγησε σε ποσοστό ανάκτησης 5%.

Θα περιμέναμε τα αποτελέσματα να ποικίλλουν φυσικά από διαφορετικά πειράματα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αλλά για να κρατήσουμε τα πράγματα απλά, θα παραμείνουμε στο 1/10 ως την πιθανότητα να βρεθεί ένα μπουκάλι με μήνυμα.

