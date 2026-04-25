Μητσοτάκης και Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν ξεναγήθηκαν στη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά, την πρώτη γαλλικής κατασκευής φρεγάτα Belharra που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος ενημερώθηκαν αρχικά από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων για τις δυνατότητες του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου, το πλέον προηγμένο στη Μεσόγειο, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του Κίμωνα.
Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη της ΦΓ ΚΙΜΩΝ. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».
Στη συνέχεια ο κ. Μακρόν υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», όπου έγραψε:
«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.
Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.
Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.
Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Εμανουέλ Μακρόν».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr