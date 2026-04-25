Μητσοτάκης και Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν ξεναγήθηκαν στη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά, την πρώτη γαλλικής κατασκευής φρεγάτα Belharra που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος ενημερώθηκαν αρχικά από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων για τις δυνατότητες του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου, το πλέον προηγμένο στη Μεσόγειο, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του Κίμωνα.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη της ΦΓ ΚΙΜΩΝ. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».