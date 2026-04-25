Πάτρα: Συνελήφθη στο Ρίο γιατί οδηγούσε φορτηγό χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας, ένας

άνδρας,(ημεδαπός) διότι όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης

Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία μεταλλική λάμα

μαχαιριού, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ