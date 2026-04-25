Ηλεία: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στα Σαβάλια, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου εντόπισαν τον

κατηγορούμενο και του ενήργησαν αστυνομικό έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν :

• -69- γραμμάρια κάνναβης,

• -0,85- γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε βραχώδη μορφή και

• -4- ναρκωτικά δισκία - χάπια, τα οποία κατείχε χωρίς την απαιτούμενη

ιατρική συνταγή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Ήλιδας.