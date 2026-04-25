Άγιος Δημήτριος: Οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά τη δολοφονία του 27χρονου- Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του

Ο νεαρός έφυγε από τη ζωή μέσα σε λίγη ώρα.

Αφού ο 20χρονος πήγε στο «ραντεβού» με τον 18χρονο φίλο του, γρήγορα ξέσπασε ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν απειλές, πριν ο δράστης βγάλει το μαχαίρι του και το καρφώσει στην καρδιά του 27χρονου.

Το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ερωτική αντιζηλία. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης και το θύμα συναντήθηκαν στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, για να λύσουν τις διαφορές τους. Το θύμα δεν μπορούσε να διαχειριστεί το γεγονός πως η πρώην σύντροφός του ήταν πλέον σε σχέση με τον 20χρονο.

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο, ζήτησε και έλαβε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα.

Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του

Όπως περιγράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί, με το που βρήκαν τη σορό του 27χρονου, άρχισαν να αποκλείουν σενάρια για το κίνητρο της δολοφονίας.

Αφού δεν βρήκαν εμπλοκή με παράνομα κυκλώματα, γρήγορα στράφηκαν στις παρέες του, αποκαλύπτοντας την κόντρα που είχε με τον 20χρονο για τα μάτια της 20χρονης πρώην του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό τους και τις τελευταίες ημέρες πίεζε την 20χρονη.

Εν τέλει, ο 27χρονος κάλεσε τον 20χρονο για μία συνάντηση.

Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν την 20χρονο να πιέζει τον σύντροφό της να μην πάει στο ραντεβού.

Οι δύο νεαροί εν τέλει συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να λογομαχούν ώσπου ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο.

Τότε, φαίνεται πως του έστειλε κατά τύχη μήνυμα η κοπέλα του, με τον ίδιο να απαντά παραπλανητικά.

Ο δράστης μαζί με τον φίλο του, στη συνέχεια συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει τις δύο κοπέλες, την επόμενη ημέρα πήγαν μόνες τους στη ΓΑΔΑ, αποκαλύπτοντας στις αρχές το όνομα του δράστη.

Το βράδυ της Πέμπτης με εντολή εισαγγελέα συνελήφθησαν και οι τέσσερις: ο 20χρονος, ο 18χρονος φίλος του, καθώς και οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους μετά το συμβάν.

Σε βάρος του βασικού κατηγορουμένου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως ναύτης και για τον λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και θα προχωρήσει στον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς το σκέλος που αφορά τον ένστολο κατηγορούμενο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να φέρει μαχαίρι.

