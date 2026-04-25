Διμερής συνάντηση Ν. Δένδια με την Γαλλίδα ομόλογό του

Στις 11 το πρωί
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί σήμερα (Σάββατο), στις 10:00, στην επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην φρεγάτα "Κίμων", όπου και θα έχει διμερή συνάντηση στη συνέχεια (11:00) με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.
Ακολούθως, θα υπογράψει στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών της Γαλλίας, ενώπιον των κ.κ. Μακρόν και Μητσοτάκη, τη συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.
