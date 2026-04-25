Η δίκη της «δασκάλας με τα μήλα»: Η πρώτη εικονική δίκη με δικαστές στο ΣτΕ, παιδιά νηπιαγωγείου

Με κύριους άξονες τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη και την εμπέδωση των βασικών αρχών του κράτους Δικαίου από την προσχολική ακόμα ηλικία, έτσι ώστε να καταγραφεί στη συνείδηση των ανηλίκων και να αποτελέσει εφόδιο στη μελλοντική ζωή τους, το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνεργασία με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απεικόνισαν για πρώτη φορά στη χώρα μας μια δίκη στην οποία δικαστές είναι μπόμπιρες νηπιαγωγείου και συντελεστές (πρόεδρος, εισαγγελέας, κατηγορούμενοι, μάρτυρες, κ.λπ.) οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δοκίμασαν τις υποκριτικές τους ικανότητες, και μάλιστα, όπως αποδείχθηκε, με μεγάλη επιτυχία.

Εμπνευστής της εικονικής αυτής πρότυπης εκπαιδευτικής δίκης είναι ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Ιωάννης Γράβαρης, ο οποίος είναι ουσιαστικά και ο σκηνοθέτης της «Δασκάλας με τα μήλα».

Στην εικονική αυτή δίκη-παιχνίδι, τα παιδιά επέδειξαν άψογη συμπεριφορά και προσαρμοστικότητα μέσα στη μεγάλη αίθουσα της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκεί ακριβώς που έχουν διεξαχθεί μεγάλες ιστορικές δίκες με τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό, κ.λπ., ενδιαφέρον και έχουν προεδρεύσει, στα 79 χρόνια ζωής του δικαστηρίου, προσωπικότητες μεγάλου νομικού και ηθικού κύρους.

Θεωρήσαμε, επεσήμανε ο κ. Γράβαρης, ότι είναι σημαντικό βασικές αρχές του κράτους δικαίου, όπως είναι το τεκμήριο της αθωότητας, η αρχή της ακεραιότητας, κ.ά., να περνάνε στα παιδιά όσο είναι πολύ μικρά με πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσουν αργότερα στη ζωή τους εφόδια για την καθημερινότητά τους, αλλά και στις μελλοντικές θέσεις όπου θα απασχοληθούν.

Όταν πλέον οι αρχές αυτές εμπεδωθούν στα παιδιά, το ζήτημα της διαφθοράς δεν θα λύνεται πια με νόμους μόνο, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά, αλλά αντανακλαστικά από τους ανθρώπους, οι οποίοι θα μαθαίνουν από μικροί να είναι ακέραιοι άνθρωποι, τόνισε ο κ. Γράβαρης και προσέθεσε ότι αναδείχθηκε στα παιδιά τι είναι το τεκμήριο της αθωότητας και πόσο σημαντικό είναι να μην οικοδομείται προκατάληψη πριν ακούσουν και εξετάσουν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν αν πράγματι συνέβη κάτι ή όχι. Την ίδια στιγμή, συνέχισε, συνειδητοποιούν τα παιδιά τον κανόνα της συλλογικής επίλυσης μιας διαφοράς, αλλά και τη φιλική στάση προς τη Δικαιοσύνη.

Ανέφερε ακόμη ο κ. Γράβαρης ότι με δικαστές παιδιά σε μια εικονική δίκη εκπληρώνεται και ένα πάγιο από χρόνια αίτημα, αυτό της διάδρασης του πολίτη με τους δικαστές και την Δικαιοσύνη, για να οικοδομηθεί για όλους η φιλικότητα προς την Δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η διάδραση δεν είναι τίποτα άλλο από την αμφίδρομη μορφή της σχέσης επιρροής μεταξύ των διαδρώντων ατόμων.

Κλείνοντας, ο κ. Γράβαρης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «όλοι, με έναν τρόπο, παίζουμε έναν ρόλο» στη ζωή.

Μετά το τέλος της δίκης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος απένειμε στους μικρούς δικαστές ονομαστικά διπλώματα σε ανάμνηση της δίκης που συμμετείχαν στο ΣτΕ.