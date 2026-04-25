Αποκωδικοποιώντας την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα- Τα μηνύματα και το «μενού» της σημερινής συνάντησης στο Μαξίμου

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας Νίκο Δένδια και την Κατρίν Βοτρέν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά.
Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής σχέσης αποτελεί η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα.
Η διήμερη παρουσία του Γάλλου προέδρου σηματοδοτεί ουσιαστικά την επικύρωση της ανανεωμένης ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία στην οικονομία και σε πολλούς άλλους τομείς.
Ισχυρό μήνυμα στήριξης εξέπεμψε χθες ο κ. Μακρόν, που απαντώντας σε ερώτηση για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία ήταν σαφής. «Εάν η κυριαρχία σας απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Λίγο αργότερα - στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο - αναφέρθηκε στο σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» και είπε πως «σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ».
Να σημειωθεί πως η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα γίνεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να αναζητά νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ. Και τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας, αναφέρει το ethnos.gr.
Η σημερινή συνάντηση
Στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις και κυρίως ο ρόλος της Ευρώπης μέσα σ’ αυτό το νέο σκηνικό.
Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύει το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας. Η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.Παράλληλα η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης. Αποκτά, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος.
Ο ρόλος της Ευρώπης
Η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στη συνάντηση του πρωθυπουργού τον Γάλλο πρόεδρο. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε μία εποχή παγκόσμιας αταξίας. Ανέφερε πως πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην Ε.Ε. ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. «Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.
Από την Αθήνα τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, της ρήτρας δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση. Μάλιστα η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση.
Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι αυτή «μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης» καθώς όλοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μία παγκόσμια αταξία. «Πρέπει να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη…» είπε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η Ευρώπη όταν είμαστε όλοι μαζί είμαστε μια τεράστια αμυντική δύναμη, αντιπροσωπεύουμε το 16% του παγκοσμίου εμπορίου ενώ οι ΗΠΑ το 15%. Το θέμα είναι να γίνουμε παγκόσμια δύναμη και να συμβάλλουμε στην εύρεση λύσεων».
Επίσκεψη στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»
Θα ακολουθήσει συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και η υπογραφή συμφωνιών, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum.
