Αποκωδικοποιώντας την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα- Τα μηνύματα και το «μενού» της σημερινής συνάντησης στο Μαξίμου

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας Νίκο Δένδια και την Κατρίν Βοτρέν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά.

Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής σχέσης αποτελεί η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα. Η διήμερη παρουσία του Γάλλου προέδρου σηματοδοτεί ουσιαστικά την επικύρωση της ανανεωμένης ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία στην οικονομία και σε πολλούς άλλους τομείς. Ισχυρό μήνυμα στήριξης εξέπεμψε χθες ο κ. Μακρόν, που απαντώντας σε ερώτηση για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία ήταν σαφής. «Εάν η κυριαρχία σας απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Λίγο αργότερα - στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο - αναφέρθηκε στο σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» και είπε πως «σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ». Να σημειωθεί πως η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα γίνεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να αναζητά νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ. Και τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας, αναφέρει το ethnos.gr.

Η σημερινή συνάντηση

Στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις και κυρίως ο ρόλος της Ευρώπης μέσα σ’ αυτό το νέο σκηνικό. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύει το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας. Η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.Παράλληλα η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης. Αποκτά, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος.