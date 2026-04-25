Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΚΑΘΕΤΗ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Μ. ΑΓΥΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336 ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Β ΗΠΕΙΡΟΥ 58 - ΒΥΡΩΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΥΙΑΣ 75 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
02:00 - 08:00
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Β ΗΠΕΙΡΟΥ 58 - ΒΥΡΩΝΟΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
21:00-08:00
ΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΙΣΣΟΣ (ΚΟΜΒΟΣ) ΤΗΛ.: 26930 71705
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102, ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ. 2610-526.140
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
