Stan: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει διάφορα, με έχουν πεθάνει, είπαν ότι τράκαρα στον δρόμο»

Ο Stan μίλησε για τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ειπωθεί και γραφτεί για εκείνον, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει ακόμη και ψευδείς ειδήσεις για τον θάνατό του.

Όπως δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής στην εκπομπή «Happy Day» κάποτε έγραψαν ότι τράκαρε και του τηλεφωνούσε η μητέρα του για να μάθει αν είναι στο νοσοκομείο. Tα όσα είπε ο Stan προβλήθηκαν την Παρασκευή (24.04.2026).

«Καλά, διάφορα έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια… Μέχρι που με έχουν πεθάνει, είπαν ότι τράκαρα στον δρόμο και με έπαιρνε η μητέρα μου τηλέφωνο να με ρωτήσει αν είμαι στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Stan.