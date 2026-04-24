Stan: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει διάφορα, με έχουν πεθάνει, είπαν ότι τράκαρα στον δρόμο»

Τι αναφέρε ο τραγουδιστής
Ο Stan μίλησε για τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ειπωθεί και γραφτεί για εκείνον, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει ακόμη και ψευδείς ειδήσεις για τον θάνατό του.
Όπως δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής στην εκπομπή «Happy Day» κάποτε έγραψαν ότι τράκαρε και του τηλεφωνούσε η μητέρα του για να μάθει αν είναι στο νοσοκομείο. Tα όσα είπε ο Stan προβλήθηκαν την Παρασκευή (24.04.2026).
«Καλά, διάφορα έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια… Μέχρι που με έχουν πεθάνει, είπαν ότι τράκαρα στον δρόμο και με έπαιρνε η μητέρα μου τηλέφωνο να με ρωτήσει αν είμαι στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Stan.
Επίσης ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι έχει κάνει τατουάζ και για τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου, αλλά αρνήθηκε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
«Θεωρώ ότι ο αλληλοθαυμασμός ανατροφοδοτεί τον έρωτα σε ένα ζευγάρι. Αυτό πιστεύω ότι φέρνει τη σωστή ισορροπία. Υπάρχει συνεχής ενέργεια που βοηθά να μη φθίνει η σχέση. Έχουμε γενέθλια την ίδια ημέρα, Το έμαθα στο πρώτο μας ραντεβού και σκέφτηκα “μου κάνει πλάκα ο Θεός”. Πριν γνωρίσω τη Βέρα, είχα πει στον εαυτό μου “θα είσαι πάντα μόνος σου”. Ήταν πολύ σκληρό, αλλά είχα βιώσει καταστάσεις που δεν μου άρεσαν καθόλου», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Stan για τη γυναίκα του.
