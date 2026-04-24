Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Για μια γυναίκα πλακωθήκανε, έχω τρελαθεί» λέει ο παππούς του 20χρονου κατηγορούμενου

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν μεταξύ δύο νεαρών στον Άγιο Δημήτριο, όπου για προσωπικές διαφορές ο ένας φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον άλλον στο στήθος. Πρόκειται για την υπόθεση δολοφονίας ενός 27χρονου, πρώην συντρόφου μιας 20χρονης, την οποία ομολόγησε ο νέος της σύντροφος.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (24.04.2026), όταν πρώην και νυν συναντήθηκαν σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί λογομάχησαν, πιάστηκαν στα χέρια και τελικά ο 20χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον άτυχο 27χρονο. Για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ο δράστης και ακόμη 3 άτομα, ένας 21χρονςο φίλος του, η 20χρονη για την οποία τσακώθηκαν οι δύο νεαροί καθώς και άλλη μια 20χρονη φίλη της κοπέλας, για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν σήμερα (24.04.2026) ελεύθεροι, αφού η δίκη τους πήρε αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα. Παράλληλα, επειδή ο 20χρονος καθ’ ομοογίαν δράστης είναι ναύτης, οδηγήθηκε στο ναυτοδικείο, όπου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. ήταν κάτι στιγμιαίο. ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν», είπε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ο οποίος επέμεινε ότι η δολοφονική επίθεση κατά του 27χρονου δεν ήταν προμελετημένη.

«Για μια γυναίκα, πλακώθηκαν και μαχαιρώθηκαν και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια, εγώ έχω τρελαθεί. Μου έχει στρίψει κι εμένα, τι να κάνω» είπε ο παππούς του 20χρονου κατηγορούμενου και καθ’ ομολογίαν δράστη, μιλώντας στο Star.