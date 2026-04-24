Στέφανος Τσιτσιπάς: Η αγκαλιά με τη σύντροφό του μετά τη νίκη στη Μαδρίτη

Ο Τσιτσιπάς στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης και μετά το τέλος του αγώνα του, η σύντροφός του Κρίστεν Θομς τον περίμενε στον χώρο των αποδυτηρίων για μια αγκαλιά.
Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του με την Πάουλα Μπαντόσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται ξανά ερωτευμένος, με την Κρίστεν Θομς να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του τους τελευταίους μήνες.
Η αγκαλιά τους δε, μετά την πρώτη του νίκη στο τουρνουά της Μαδρίτης, έγινε viral στα social media, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να δέχεται τα συγχαρητήρια και την υποστήριξη της αγαπημένης του.
Ο Τσιτσιπάς έχει πάντως μπροστά του δύσκολο έργο, αφού στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
