Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου του «Maestro»

Σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η συμπρωταγωνίστριά του, Κλέλια Ανδριολάτου, μοιράστηκε φωτογραφία από τα γυρίσματα και αποκάλυψε ότι σήμερα, Παρασκευή (24/04/2026), γυρίζεται το τελευταίο επεισόδιο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, όπως και υπόλοιπο βασικό καστ του «Maestro» βρίσκονται στις επάλξεις και γυρίζουν τις σκηνές που θα ολοκληρώσουν την ιστορία της Κλέλιας, του Ορέστη και των υπολοίπων ηρώων.

«Γυρίζοντας το τελευταίο επεισόδιο του “Maestro”», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.