LIVE το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» είπε ο Μακρόν στα ελληνικά- Ποιοι δίνουν το «παρών»

Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιείται το δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, με την τελετή να ξεκινά με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας.

«Ελλάς Γαλλία συμμαχία» είπε στα ελληνικά, ξεκινώντας την ομιλία του, ο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Και συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος:

«Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η πρόσκλησή σας απόψε με τιμά. Εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, ή εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός κράτους που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Διότι η Γαλλία, εξ αρχής, αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας. Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ενστερνίζονται την ιδέα ότι “η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη”. Αρχικά, αυτό φάνηκε από την επιθυμία να εδραιωθεί εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα που αποτέλεσε το λίκνο της. Στη συνέχεια, εκφράστηκε από ένα αταλάντευτο συναίσθημα αλληλεγγύης, απότοκο της ιστορίας, το οποίο δεν κλονίστηκε καθόλου όταν οι καιροί, ειδικά πριν από δεκαπέντε χρόνια, έγιναν πιο ταραγμένοι για εσάς και για όλους τους Ευρωπαίους.

Το βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς μάς οδηγεί πίσω στην Αρχαιότητα και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ ή ακόμη ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ, μελετώντας τον Περικλή και την Εκκλησία του Δήμου στην Πνύκα. Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος: Εσείς εφηύρατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει. Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από τη δίψα για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών, στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, και μέσω του Φιλελληνισμού των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, ο πίνακας που ταξίδεψε φέτος στην Αιτωλοακαρνανία, είναι η μεγάλη αδελφή της δικής μας Ελευθερίας που οδηγεί τον Λαό: το κοινό πάθος για ελευθερία είναι αυτό που ενώνει τα δύο έθνη».

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία και ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών» κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Τασούλας σε Μακρόν: Η επίσκεψή σας σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα... Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα και την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), μέχρι την Αναγέννηση, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους, που διέφυγαν από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα, στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους.

Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους.

Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η

Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ό αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη».

Με αναφορές στην Επανάσταση του 1821, αλλά και στην παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο η προσφώνηση Τασούλα σε Μακρόν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά επίσης για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, απευθύνοντας μήνυμα αυτοσυγκράτησης.



Με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας ξεκινά το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Κώστας Τασούλας και Εμανουέλ Μακρόν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο

Έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Συνοδεύεται από την κόρη του, Σοφία

Με τη σύζυγό του στο Προεδρικό ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στο Προεδρικό με τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συνοδεύεται από τη Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία παραμένει ακόμα στον Ευαγγελισμό, αν και σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, η οποία κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και πάντα σε διακριτικό ύφος.

Συνάντηση Τασούλα - Μακρόν πριν το δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του, ο οποίος υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών.



Το μενού στο Προεδρικό

Σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, καθώς και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο, περιλαμβάνει το μενού στο Προεδρικό Μέγαρο. Το έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.

Ποιοι έχουν προσκληθεί στο Προεδρικό

Στην Προεδρία έχουν προσκληθεί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.

Ο κ. Μακρόν φέρνει επίσης μαζί του κάποιους υπουργούς, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.

Πρόσκληση για το Προεδρικό έχουν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ ακόμα δεν έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους η Νάνα Μούσχουρη και η ηθοποιός Αριάνα Λαμπέντ. Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.

Στο Προεδρικό αναμένεται να δώσουν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα έχουν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, η γενική διευθύντρια L'Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).

Τον κ. Μακρόν συνοδεύουν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.

Τέλος, θέση στο τραπέζι θα έχουν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείο Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου κ.ά.