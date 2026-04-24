Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Νεκρός 46χρονος κρατούμενος στο κελί του

Ένας 46χρονος Έλληνας κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής (24/04/26) μέσα στο κελί του, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σωφρονιστικό κατάστημα σήμανε άμεσα συναγερμός, με τους υπαλλήλους να προχωρούν γρήγορα στις απαραίτητες ενέργειες. Στο σημείο έσπευσαν γιατροί από το ιατρείο των φυλακών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που διήρκεσαν αρκετή ώρα, δεν κατέστη δυνατό να τον σώσουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.