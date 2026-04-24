Ο Φωκίων Ζαΐμης ανανέωσε το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜοU), μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας

Ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο και υπογράφηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στην Αθήνα, μεταξύ του υποστράτηγου & Γενικού Δ/ντη Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Ιωάννη Μπούρα και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη παρόντος του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Διαβάκη.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), του οποίου η διάρκεια είναι τριετής, οι δύο πλευρές αποδέχονται ότι συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο την αντιπροσώπευση και ενημέρωση σε θέματα Ελληνικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος του Von Karman Institute for Fluid Mechanics (VKI), το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης, έχει ιδρυθεί το 1956, τελεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και ευρίσκεται στην περιοχή Sint – Genesius – Rode στο Βέλγιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, και κατόπιν της έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπροσώπησα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην υπογραφή της ανανέωσης για τρία ακόμη έτη της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει τον ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως εθνικού εκπροσώπου και την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης της ετήσιας εθνικής συνδρομής στο Von Karman Institute. Μέσω της συμμετοχής αυτής, δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές να λαμβάνουν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικό έργο σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό ινστιτούτο. Επίσης, ενισχύεται η επιστημονική γνώση, προωθείται η καινοτομία και ενδυναμώνει η εξωστρέφεια της χώρας μας. Πιστεύουμε πολύ στη νέα γενιά επιστημόνων καθώς είναι το μέλλον της χώρας μας».