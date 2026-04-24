Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΓΙΩΤΗ}
~•ΕΤΩΝ 82•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4/2026 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΖΑΙΛΟ ΑΧΑΪ́ΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΩΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΘΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 «24ωρη εξυπηρέτηση».
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ.
ΣΚΟΥΦΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΓΙΑΝΙΤΣΑ (χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΣΚΟΥΦΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------
