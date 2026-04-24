Στο Cinobo Πατησίων έγινε η αβάντ πρεμιέρ του φιλμ "I Was a Stranger"

Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας "I Was A Stranger", σε συνδιοργάνωση με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στον κινηματογράφο Cinobo Πατησίων, στην Αθήνα παρουσία του πρωταγωνιστή Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και άλλων μελών του καστ, της Λάουρα Λο Κάστρο, Αντιπροσώπου Ύπατης Αρμοστείας, καθώς και της ερμηνεύτριας Μαρίνας Σάττι, Υποστηρίκτριας της Ύπατης Αρμοστείας.

Πλήθος επώνυμων καλεσμένων από το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, των Μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων επίσημων φορέων παρευρέθηκε στην πρεμιέρα και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συγκλονιστική ταινία.

Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδύεται στο φιλμ έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά.

Οι πορείες των ηρώων συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.

To καστ περιλαμβάνει τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι (Άθικτοι, Lupin), Αγγελική Παπούλια (Αρκάντια, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών), Θάνο Τοκάκη (Μικρά Πράγματα Που Πήγαν Λάθος, Ευτυχία), Γιασμίν Αλ Μάσρι (Palestine 36, Caramel) και Γιαχία Μαχαΐνι (The Man Who Sold His Skin), σε ερμηνείες που οι κριτικές επιτροπές των φεστιβάλ χαρακτήρισαν “συγκλονιστικές” και “θρυλικές”.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδύεται τον Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, του οποίου η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τον λιμενικό Κυριάκο Παπαδόπουλο από τη Λέσβο. Μαζί με το πλήρωμά του διέσωσε χιλιάδες ανθρώπους και τιμήθηκε για το έργο του από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος παραγωγός (Everest, Lone Survivor) και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστεί εκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος. “Η ταινία είναι βαθιά προσωπική, και πιστεύω ότι το μήνυμά της για την ανθρωπιά είναι πιο αναγκαίο σήμερα από ποτέ.”, αναφέρει ο Άντερσεν. Στην ταινία συμμετέχουν και Σύριοι ηθοποιοί που έχουν βιώσει οι ίδιοι το δύσκολο ταξίδι στο Αιγαίο που αφηγείται η ιστορία.

Το "I Was a Stranger" που είναι εμπνευσμένο από την ταινία μικρού μήκους Refugee (2020) του Μπραντ Άντερσεν, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και το σασπένς του, με το Euronews να μιλά για έναν σπάνιο συνδυασμό “εντυπωσιακής αυθεντικότητας και καταιγιστικής αγωνίας”. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026.

*Λίγο πριν από την έναρξη της προβολής στην αβάντ πρεμιέρ, η Λάουρα Λο Κάστρο, καλωσόρισε θερμά το κοινό, και υπενθύμισε ότι πίσω από κάθε συζήτηση για το προσφυγικό, υπάρχουν άνθρωποι με ιστορίες, αντιφάσεις και αξιοπρέπεια. Υπογράμμισε επίσης τη δύναμη της συγκεκριμένης ταινίας και του κινηματογράφου γενικότερα να καλλιεργεί ενσυναίσθηση, διάλογο και αλληλεγγύη.

Ακολούθησε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον σκηνοθέτη Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην εξαιρετική συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του για την Ελλάδα, που τη θεωρεί δεύτερη πατρίδα του. Τόνισε επιπλέον την εκτίμησή του προς τον ελληνικό λαό για τη στήριξη που έχει προσφέρει σε πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια.

Μετά το τέλος της προβολής, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μαζί με τους ηθοποιούς της ταινίας Θάνο Τοκάκη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνο Δανίκα, Γρηγορία Μεθενίτη και Νικόλα Αλαφάκη, μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στην ταινία, και ακολούθησε Q&A με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η πρεμιέρα ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα από το κοινό, το οποίο υποδέχτηκε την ταινία με ενθουσιασμό και συγκίνηση, φορώντας τα μπλε κορδελάκια #WithRefugeesτης Ύπατης Αρμοστείας σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Στην πρεμιέρα στην Αθήνα παρευρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Σμαράγδα Καρύδη, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιώργος Βάλαρης, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κατερίνα Τσάβαλου, Δώρα Χρυσικού, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Έλενα Σκουλά, Δημήτρης Τσίκλης, Στράτος Τζώρτζογλου, οι σκηνοθέτες Νίκος Περάκης και Ντένης Ηλιάδης, οι παραγωγοί Χρήστος Κωνσταντακόπουλος και Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, η σκηνοθέτιδα Εύα Νάθενα, ο μουσικός Γιώργος Νταλάρας, ο συνθέτης Μίνως Μάτσας, η παραγωγός Έλλη Παπαδιαμάντη, o sound designer Κώστας Βαρυμπομπιώτης, οι influencers Νεφέλη Μεγκ, Γιάννης Δαββέτας, Τάσος Μπιμπισίδης και Σίσσυ Καλίνη, η εικαστικός και σκηνοθέτιδα Εύη Καλογεροπούλου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κατερίνα Γκαγκάκη, καθώς και ο επιχειρηματίας Χρύσανθος Πανάς.

Η ταινία προβάλλεται από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στους Ελληνικούς κινηματογράφους (και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) σε διανομή από την TFG.

Τελεί υπό την αιγίδα της ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

