Πλώρη για τις ΗΠΑ βάζει ο νεαρός πατρινός Ηλίας Αγγελόπουλος

Έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του είναι ο Ηλίας Αγγελόπουλος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εξασφάλισε πλήρη ακαδημαϊκή και αθλητική υποτροφία στο φημισμένο University of Berkeley, που εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Έτσι, ο εξαιρετικά ταλαντούχος φουνταριστός του ΝΟ Βουλιαγμένης, θα αφήσει την Ελλάδα προκειμένου να μετακομίσει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου θα αποκομίσει πολλές εμπειρίες τόσο σε αθλητικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ?????, ο 18χρονος Πατρινός αθλητής θα βρίσκεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ στο ρόστερ του ΝΟ Βουλιαγμένης την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πράγμα που σημαίνει πως οι «Μπέμπηδες» δε θα στερηθούν πλήρως των υπηρεσιών του την σεζόν 2026-2027.

Μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Α1 και σε 22 παιχνίδια έχει πετύχει 30 γκολ.

Στις ΗΠΑ θα σμίξει με τον πρώην συμπαίκτη του στον ΝΟΠ, τον Απόστολο Γεωργαρά που διαπρέπει στο Κολλεγιακό Πρωτάθλημα με την ομάδα πόλο του University of the Pacific.

Με τον ΝΟΠ πρόλαβε και αγωνίστηκε τρεις περιόδους, σε Α2 και Α1 Εθνική έχοντας συνολικά 81 γκολ σε 72 επίσημα παιχνίδια με την ανδρική ομάδα.

Είναι διεθνής και συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων φουνταριστών του ΝΟΠ (Μπιτσάκος, Κολόμβος).