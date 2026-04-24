"Ο Επιθεωρητής Ντρέικ & η Μαύρη Χήρα" στις 9 και 10 Μαΐου 2026 στην Πάτρα

Το έργο «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χήρα» του Βρετανού συγγραφέα David Tristram που έχει ανέβει σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, μετά τα συνεχόμενα sold out της Αθήνας, έρχεται για λίγες παραστάσεις στην Πάτρα, στις 9 & 10 Μαΐου 2026, στο θέατρο Πάνθεον.

Ένας φόνος. Δεκαέξι ύποπτοι. Και ένας επιθεωρητής που τίποτα δεν τον σταματά! Με χιούμορ, ανατροπές και ατμόσφαιρα μυστηρίου, ο επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλόντ μπλέκονται σε μια ξεκαρδιστική υπόθεση που παρωδεί τις κλασικές αστυνομικές ιστορίες.

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει τον σατιρικό χαρακτήρα του Tristram, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότρελη εμπειρία μυστηρίου και γέλιου. Πρόκειται για μια μοναδική θεατρική στιγμή που συνδυάζει το πνεύμα της βρετανικής κωμωδίας με το ρυθμό μιας σύγχρονης παράστασης που ψυχαγωγεί θεατές κάθε ηλικίας.

Μη χάσετε την πρώτη ελληνική εκδοχή του έργου και ζήστε από κοντά τις περιπέτειες του ιδιόρρυθμου επιθεωρητή Ντρέικ.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις, για όσους αγαπούν τις νυχτερινές εξορμήσεις στο μυστήριο και το γέλιο!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: David Tristram

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Χατζηανδρέου

Χορογραφία: Φαίδρα Νταϊόγλου

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης

Μουσική: Νίκος Ξύδης.

Επιμέλεια παραγωγής – Trailer: Παύλος Θωμόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Ζωγραφική: Δανάη Χατζάκη

Κατασκευή σκηνικών: Χρήστος Χαμσαλάρης

Οργάνωση παραγωγής: Βάσω Δούκα

Προβολή – Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού ([email protected])

Παραγωγή: B.STAGE.

Παίοζυν οι γνωστοί ηθοποιοί: Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρος Πούλης.

Μέρες & Ώρες Παραστάσεων

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα).

Κρατήσεις & Εισιτήρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-epitheoritis-ntreik-i-mauri-xira-patra/

Τηλ. Κρατήσεων: 6974 845 354.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Α' ΖΩΝΗ 23€

Β' ΖΩΝΗ 15€ - 20€

ΕΞΩΣΤΗΣ 15€.

*Κινηματοθέατρο Πάνθεον, Γούναρη 34, Πάτρα 26221, Πάτρα.