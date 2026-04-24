Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό με καλεσμένο τον ποιητή Γεώργιο Λ. Μαργαρίτη

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" προσκαλούν το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό της ερχόμενης Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα.

Στο Φιλολογικό αυτό Βραδινό θα μιλήσει ο Ποιητής Γεώργιος Λ. Μαργαρίτης με θέμα: "Επέτειος Διακοσίων χρόνων από την αυτοθυσία του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου στη Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου".

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, νομικός και λογοτέχνης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.