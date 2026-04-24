Άγιος Δημήτριος: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (28/4) στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε από το Ναυτοδικείο ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο 20χρονος «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιταξής στο MEGA. «Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις θα όλα, όλα θα απαντηθούν», συμπλήρωσε.

Όπως προέκυψε από κάμερες ασφαλείας ο 27χρονος στις 21:00 της 22ας Απριλίου, κινήθηκε με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του προς το πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Μέσα σε 2 λεπτά είχε φτάσει στον προορισμό του και αφού στάθμευσε το όχημά του, στη συνέχεια μπήκε στο πάρκο. Σύμφωνα με την προανάκριση, οι αστυνομικές αρχές, γρήγορα απέκλεισαν το ενδεχόμενο κάποια παράνομης δραστηριότητας του 27χρονου και έτσι αμέσως έστρεψαν τις έρευνές τους προς το φιλικό περιβάλλον του θύματος, αλλά και με άτομα που ενδεχομένως να συναντιόνταν εκείνο το βράδυ.

Ο 27χρονος, είχε ραντεβού προκειμένου να φάει με έναν φίλο του σε εστιατόριο του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος είχε αρχίσει να τον αναζητεί λίγη ώρα πριν βρεθούν. Τα τηλεφωνήματά του δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση με αποτέλεσμα ο νους του να πάει στο κακό. Παράλληλα, ένα περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο τον 27χρονο, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα εντός του πάρκου, υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα του. Ανάμεσα στα άτομα που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν και ο 21χρονος, ο οποίος συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο νεαρός άντρας προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας το όνομα του δράστη αλλά και σημαντικά στοιχεία γύρω από το περιστατικό.

Ελεύθεροι μέχρι την δίκη οι 3 άλλοι συλληφθέντες

Για τη Δευτέρα 27 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για εμπλοκή τους στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Μέχρι τότε οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά τους συνηγόρους τους οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στις αρχές αυτοβούλως και δήλωσαν ενώπιον αυτοφώρου, ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος, κατά την απολογία του αποδέχθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Παράλληλα, σήμερα κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες των νεαρών συλληφθέντων.

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας, χωρίσαμε και του είπα ότι έχω προχωρήσει με τον 20χρονο, δεν μπορούσε να το δεχτεί και ερχόταν κάτω από το σπίτι μου» λέει η 20χρονη πρώην σύντροφος του 27χρονου, που τονίζει ότι ο κατηγορούμενος τη ζήλευε.