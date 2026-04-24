Σχολικό πρωτάθλημα στίβου: Ρεκόρ Αχαΐας στο Παμπελοποννησιακό

Η β΄ φάση των σχολικών αγώνων έγινε την Τετάρτη σε επτά ομίλους σε όλη τη χώρα.

Εξαιρετική επίδοση στη σφυροβολία με 61,50μ, σημείωσε η Κωνσταντίνα Κάρτσωνα στη Β' φάση των Σχολικών Αγώνων στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Εκεί όπου η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας πρώτευσε στα 100μ. με 12.12, προκριθείσα για τον τελικό. Η επίδοσή της είναι νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 100μ. κορασίδων ξεπερνώντας πολύ μεγάλα ονόματα των σπριντ: Νίκη Ανδριοπούλου (Παναχαϊκή) 12’’.25 από το 1997. Αικατερίνη Λουκάτου (Παναχαϊκή) 12’’.19 με +2,1 ευνοϊκό άνεμο από το 2021. Θεώνη Διαγουρτά (Ολυμπιάδα 12’’.41) από το 1993 και 12''.3 (χ.χ.) από το 1992. Κάλη Μακρή - Ρηγίνου 12’’.36 (χ.χ.) από το 2014. Κωνσταντίνα Καραχασάνη 12’’.41 με +3 ε.α. από το 2003 κ.ά.

Το 12.12 της Σταθοπούλου είναι η 19η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα και πολύ κόντά στο όριο (12.05) για το οικείο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων που θα γίνει το καλοκαίρι στο Ριέτι της Ιταλίας.

Η Σταθοπούλου προπονείται με τον Κώστα Λεβιδιώτη.

Στον 4ο όμιλο των Ιωαννίνων, η Ιωάννα Τσίγκα αναδείχθηκε νικήτρια στα 100 μ. με 12.01, πραγματοποιώντας ακόμη μία σταθερή εμφάνιση, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Γεωργία – Μαρία Ιωάννου – Μπινούση με 12.27.

Στη Λάρισα, ο Χρήστος Σταλιάς ήταν πρώτος στα 100 μ. με 11.26, ενώ στα κορίτσια επικράτησε η Άρτεμις – Αρετή Νικολαΐδου με 12.54. Στα 200 μ., η Αριάννα Ζάχου τερμάτισε πρώτη με 25.20, μπροστά από την Κωνσταντίνα Γαλάνη (25.47), ενώ στους άνδρες ο Αποστόλης Ιωαννίδης σημείωσε 22.26. Στα 400 μ., η 17χρονη Γαβριέλα Μπλιαμπλιά ήταν πρώτη με 57.94.

Στην Κρήτη, η 17χρονη Μαρία Κωνσταντάκη ήταν νικήτρια στα 400 μ. εμπόδια με 63.42, με τις Λυδία Μελιανού (63.61) και Βασιλική Σταθοπούλου (64.63) να ακολουθούν. Στη σφυροβολία, ξεχώρισε η Γεωργία Μηλιώνη με βολή στα 56,46 μ.

Στη β΄ φάση του σχολικού πρωταθλήματος δεν ισχύουν τα όρια πρόκρισης στις κορυφαίες διοργανώσεις της χρονιάς.

Ακολουθεί στις 5-6 Μαϊου στο Άργος Ορεστικό η τρίτη και τελική φάση.