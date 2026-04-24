Πάτρα-"Περί Σκιών": "Ο Καραγκιόζης αεροπόρος στο νησί των πειρατών"

Το σαββατοκύριακο 25-26/4/2026 στις 18.00 στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών στην οδό Νόρμαν 20, απέναντι από το ναό Αγίου Διονυσίου, από τον Χρήστο Πατρινό
Τη νέα ξεκαρδιστική παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο Καραγκιόζης αεροπόρος στο νησί των πειρατών» θα παρουσιάσει ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός στο Περί Σκιών (Νόρμαν 20-Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) αυτό το σαββατοκύριακο.
Θα δοθούν δύο (2) παραστάσεις το Σάββατο 25 Απριλίου και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 6:00 μ.μ. όπου μικροί και μεγάλοι θα γελάσουν με την ψυχή τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της παράστασης.
Η κωμωδία του Χρήστου Πατρινού εξελίσσεται με τον αγαπημένο πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών ως αεροπόρο και τους ήρωες του μπερντέ στο μυστηριώδες νησί γεμάτο εκπλήξεις, περιπέτειες και πειρατές. Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.
2 Παραστάσεις:
Σάββατο 25 Απριλίου στις 6:00 μ.μ.
Κυριακή 26 Απριλίου στις 6:00 μ.μ.
Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.
Περί Σκιών: Νόρμαν 20, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.
Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr