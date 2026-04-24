Πάτρα-"Περί Σκιών": "Ο Καραγκιόζης αεροπόρος στο νησί των πειρατών"

Τη νέα ξεκαρδιστική παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο Καραγκιόζης αεροπόρος στο νησί των πειρατών» θα παρουσιάσει ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός στο Περί Σκιών (Νόρμαν 20-Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) αυτό το σαββατοκύριακο.

Θα δοθούν δύο (2) παραστάσεις το Σάββατο 25 Απριλίου και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 6:00 μ.μ. όπου μικροί και μεγάλοι θα γελάσουν με την ψυχή τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της παράστασης.

Η κωμωδία του Χρήστου Πατρινού εξελίσσεται με τον αγαπημένο πρωταγωνιστή του θεάτρου σκιών ως αεροπόρο και τους ήρωες του μπερντέ στο μυστηριώδες νησί γεμάτο εκπλήξεις, περιπέτειες και πειρατές. Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.

Περί Σκιών: Νόρμαν 20, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες).