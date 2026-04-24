ΙΟ Πατρών: Στο δρόμο για την Εθνική ομάδα- ΦΩΤΟ

Με 240 βαθμούς και την 79η θέση στον Αργυρό Στόλο επέστρεψε από τη Βούλα ο Μάριος Ματθαιόπουλος του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών, εκεί όπου συμμετείχε στο Open Πανελλήνιας Πρόκρισης στην Εθνική Ομάδα Optimist Grand Final.

Το Grand Final αποτελεί την τελική φάση της πρόκρισης των Optimist και συμμετείχαν οι 124 καλύτεροι αθλητές της Ελλάδας, οι οποίοι προκρίθηκαν από το semi final (ο αγώνας του προηγουμένου μήνα που είχε λάβει μέρος ο ΙΟΠ το διάστημα 11-15/3 στο Καλαμάκι).

Τον Μάριο Ματθαιόπουλο συνόδεψε ο προπονητής του ΙΟΠ Αριστοτέλης Κουλουμπής-Καλογερόπουλος.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo