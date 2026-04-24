ΕΑ Πατρών: Διακρίσεις των μικρών σκακιστών

Με 12 αθλητές και αθλήτριες σε σύνολο 336 συμμετοχών από όλη την Ελλάδα, το Σκακιστικό τμήμα ΕΑΠ Accountsaints έδωσε δυναμικό «παρόν» στα Πανελλήνια ατομικά Πρωταθλήματα Σκάκι Παίδων–Κορασίδων 8–16 ετών 2026.

Οι αθλητές πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η μικρότερη αθλήτρια, Παχή Αγγελική, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τη δουλειά που γίνεται στην ακαδημία.