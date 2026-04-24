Μητροπολίτης Πατρών: «Τα παιδιά μας υποφέρουν απὸ έλλειψη προτύπων»

Με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, προέστη των λατρευτικών συνάξεων, στον εσπερινὸ στον πανηγυρίζοντα Ιερὸ Ναὸ Αγίου Γεωργίου Ρίου, στην Θεία Λειτουργία ανήμερα την Πέμπτη 23-4 το πρωί στον Ιερὸ Ναὸ Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών & στον μεθέορτο εσπερινὸ και στην λιτανεία στον Ιερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Πετρωτού.

Στὰ κηρύγματά του ο Ιεράρχης της Αποστολικής Μητροπόλεως των Πατρών παρουσίασε τον Άγιο Γεώργιο ως πρότυπο ἀνδρείας, ἠθικῆς, ἡρωισμοῦ, ἀγωνιστικότητας ἐναντίον τῶν παθῶν καὶ τῆς φθαρτότητος, ἀποφασιστικότητας και αντιστασιακοῦ φρονήματος έναντι τῶν ἰσχυρῶν καὶ διεφθαρμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ ὁμολογητοῦ ὑπὲρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὴν ἐποχή μας, ἡ ὁποία ἀπεστασιοποιήθη ἀπὸ τὸν Θεὸ, εἰδωλοποίησε τὸν ἄνθρωπο, ἀπολυτοποίησε τὴν ὕλη καὶ νομιμοποίησε τὴν ἁμαρτία, λείπουν τὰ πρότυπα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τιμιότητος. Ἡ ἁμαρτία εἶπε, δὲν εὑρίσκεται πλέον στὰ καταγώγια, ἀλλὰ κυκλοφορεί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ στὶς λεωφόρους καὶ θεωρεῖται ὡς κατάσταση φυσιολογική.

Σὲ ἕνα τέτοιο κόσμο μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας. Χρειάζεται ἐγρήγορση, ἀντίσταση καὶ ἐργασία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὴν Οἰκογένεια καὶ τὰ ὑγιῆ στοιχεῖα τῆς κοινωνίας προκειμένου νὰ γυρὶσει ὁ ροῦς τοῦ ποταμοῦ στὴν φυσιολογική του κοίτη.

Γι΄ αὐτό, συνέχισε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, βαπτίζομε τὰ παιδιά μας δίδοντάς τους ὀνόματα Ἁγίων. Γιὰ νὰ ἔχουν πρότυπα στὴν ζωή τους, ἀλλὰ καὶ προστάτες καὶ πρέσβεις πρὸς Κύριον. Ἡ ὡραιότερη ἐγκυκλοπαίδεια, για νὰ μορφώσωμε τὰ παιδιά μας, ὡς θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, εἶναι οἱ βίοι τῶν Ἁγίων.

•Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λάγγουρα την Τετάρτη 22-4-2026 το απόγευμα, καὶ ἀνήμερα λειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ιερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου. Καὶ στὶς δύο ἐνορίες ο κ. Χρύσανθος κήρυξε θεολογικὰ καὶ διδακτικὰ τὸν θεῖο λόγο.